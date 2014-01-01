на выбор для артикула № 120.080-00A Высота [мм] 115 Вес [кг] 6,4

Запчасть ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A представлена по производителю PE с артикулом 120.080-10A. У данной детали есть аналоги с номерами: 12008010A, 12008010A. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.