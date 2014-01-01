|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|12008010A
|Наименование
|Ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A
|Внутренний диаметр
|68
|Наружный диаметр [мм]
|127
|на выбор
|для артикула №
|120.080-00A
|Высота [мм]
|115
|Вес [кг]
|6,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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