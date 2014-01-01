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Ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A артикул 12008010A PE AUTOMOTIVE в Алматы

12008010A PE AUTOMOTIVE Ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 12008010A
Наименование Ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A
Внутренний диаметр 68
Наружный диаметр [мм] 127
на выбор
для артикула № 120.080-00A
Высота [мм] 115
Вес [кг] 6,4
Запчасть ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A представлена по производителю PE с артикулом 120.080-10A. У данной детали есть аналоги с номерами: 12008010A, 12008010A. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремкомплект ступицы полный подшипник ступицы в сборе передн./задн. 68x127/132x115 120.080-10A производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 12008010A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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