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Переключатель подрулевой стеклоочистителя Scania 4-Series 120.029-00A, PE артикул 12002900A PE AUTOMOTIVE в Алматы

12002900A PE AUTOMOTIVE Переключатель подрулевой стеклоочистителя Scania 4-Series 120.029-00A, PE
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 12002900A
Наименование Переключатель подрулевой стеклоочистителя Scania 4-Series 120.029-00A, PE
Функции комбинированного переключателя С функцией прерывистого включения стеклоочистителя, С функцией стеклоомывателя
Длина кабеля [мм] 430
Количество присоединений 7
Тип привода Опрокидывающее управление
Исполнение штекера Втулка для круглого штекера
Вес [кг] 0,4
Запчасть переключатель подрулевой стеклоочистителя Скания 4-Серия 120.029-00A PE представлена по производителю PE с артикулом 120.029-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 12002900A, 1424970, 11400006, 121554, 121554OE, 22094, PM1424970. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель подрулевой стеклоочистителя Скания 4-Серия 120.029-00A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные переключатели с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Переключатель подрулевой стеклоочистителя Scania 4-Series 120.029-00A, PE производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 12002900A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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