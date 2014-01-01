|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|12002900A
|Наименование
|Переключатель подрулевой стеклоочистителя Scania 4-Series 120.029-00A, PE
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией прерывистого включения стеклоочистителя, С функцией стеклоомывателя
|Длина кабеля [мм]
|430
|Количество присоединений
|7
|Тип привода
|Опрокидывающее управление
|Исполнение штекера
|Втулка для круглого штекера
|Вес [кг]
|0,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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