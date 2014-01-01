Количество присоединений 7 Тип привода Опрокидывающее управление Исполнение штекера Втулка для круглого штекера Вес [кг] 0,4

Запчасть переключатель подрулевой стеклоочистителя Скания 4-Серия 120.029-00A PE представлена по производителю PE с артикулом 120.029-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 12002900A, 1424970, 11400006, 121554, 121554OE, 22094, PM1424970. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель подрулевой стеклоочистителя Скания 4-Серия 120.029-00A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные переключатели с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.