Присоединительная винтовая резьба M5 Длина кабеля [мм] 800 Техника присоединения 8+1 Вес [кг] 0,37

Запчасть переключатель комбинированный Скания 2/3 Серия представлена по производителю PE с артикулом 120.02000A. У данной детали есть аналоги с номерами: 12002000A, 1358175, 0838657, 11400003, 121085, 18480, 201725. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель комбинированный Скания 2/3 Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.