Вес [кг] 11,017

Запчасть 100.150-00A (PE) Помпа системы охлаждения двигателя Ø135 представлена по производителю PE с артикулом 100.15000A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10015000A, 1609871, 01500004, 062000XF9500, 0683225, 0683225A, 0683225R. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 100.150-00A (PE) Помпа системы охлаждения двигателя Ø135 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.