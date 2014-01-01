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Натяжитель ремня DAF CF 85IV, XF 95/105 артикул 10013000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

10013000A PE AUTOMOTIVE Натяжитель ремня DAF CF 85IV, XF 95/105
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 10013000A
Наименование Натяжитель ремня DAF CF 85IV, XF 95/105
Наружный диаметр [мм] 70
Наружный диаметр 1 [мм] 78
Ширина [мм] 40
Материал сталь
Ширина 1 [мм] 40
Вес [кг] 2,643
Запчасть натяжитель ремня Даф CF 85IV XF 95/105 представлена по производителю PE с артикулом 100.130-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10013000A Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня Даф CF 85IV XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель ремня DAF CF 85IV, XF 95/105 PE AUTOMOTIVE с артикулом 10013000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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