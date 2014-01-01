Ширина [мм] 40 Материал сталь Ширина 1 [мм] 40 Вес [кг] 2,643

Запчасть натяжитель ремня Даф CF 85IV XF 95/105 представлена по производителю PE с артикулом 100.130-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10013000A Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня Даф CF 85IV XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.