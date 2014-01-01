|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|10012000A
|Наименование
|Ремонтный ступичный узел. CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 100.120-00A
|Внутренний диаметр
|70
|Наружный диаметр [мм]
|125
|Высота [мм]
|114
|Вес [кг]
|5,083
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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