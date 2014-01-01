Высота [мм] 114 Вес [кг] 5,083

Запчасть ремонтный ступичный узел. CF 65 II IV CF 75 IV CF 85 IV XF 95/105 100.120-00A представлена по производителю PE с артикулом 100.120-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10012000A, 1801592, 050600, 41036282CRF081008, 520190, 566074H195, 931051E. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремонтный ступичный узел. CF 65 II IV CF 75 IV CF 85 IV XF 95/105 100.120-00A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.