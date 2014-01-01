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Ремонтный ступичный узел. CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 100.120-00A артикул 10012000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

10012000A PE AUTOMOTIVE Ремонтный ступичный узел. CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 100.120-00A
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 10012000A
Наименование Ремонтный ступичный узел. CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 100.120-00A
Внутренний диаметр 70
Наружный диаметр [мм] 125
Высота [мм] 114
Вес [кг] 5,083
Запчасть ремонтный ступичный узел. CF 65 II IV CF 75 IV CF 85 IV XF 95/105 100.120-00A представлена по производителю PE с артикулом 100.120-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10012000A, 1801592, 050600, 41036282CRF081008, 520190, 566074H195, 931051E. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремонтный ступичный узел. CF 65 II IV CF 75 IV CF 85 IV XF 95/105 100.120-00A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремонтный ступичный узел. CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 100.120-00A производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 10012000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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