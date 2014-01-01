Присоединительная винтовая резьба M5 Длина кабеля [мм] 730 Исполнение штекера Плоский штекер Вес [кг] 0,5

Запчасть переключатель подрулевой свет поворотов стеклооч звук 100.053 00A представлена по производителю PE с артикулом 100.053-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10005300A, 10005300A, 1811123, 0693581, 0693591, 1439488, 1452988. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель подрулевой свет поворотов стеклооч звук 100.053 00A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные переключатели с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.