|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|10005300A
|Наименование
|Переключатель подрулевой свет,поворотов,стеклооч,звук 100.053-00A
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, с функцией дальнего света, со звуковым сигналом, со световым сигналом, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя
|Тип привода
|Опрокидывающее управление
|Присоединительная винтовая резьба
|M5
|Длина кабеля [мм]
|730
|Исполнение штекера
|Плоский штекер
|Вес [кг]
|0,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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