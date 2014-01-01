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Переключатель подрулевой свет,поворотов,стеклооч,звук 100.053-00A артикул 10005300A PE AUTOMOTIVE в Алматы

10005300A PE AUTOMOTIVE Переключатель подрулевой свет,поворотов,стеклооч,звук 100.053-00A
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 10005300A
Наименование Переключатель подрулевой свет,поворотов,стеклооч,звук 100.053-00A
Функции комбинированного переключателя С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, с функцией дальнего света, со звуковым сигналом, со световым сигналом, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя
Тип привода Опрокидывающее управление
Присоединительная винтовая резьба M5
Длина кабеля [мм] 730
Исполнение штекера Плоский штекер
Вес [кг] 0,5
Запчасть переключатель подрулевой свет поворотов стеклооч звук 100.053 00A представлена по производителю PE с артикулом 100.053-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10005300A, 10005300A, 1811123, 0693581, 0693591, 1439488, 1452988. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель подрулевой свет поворотов стеклооч звук 100.053 00A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные переключатели с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Переключатель подрулевой свет,поворотов,стеклооч,звук 100.053-00A производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 10005300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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