|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|10005200A
|Наименование
|Переключатель комбинированный DAF 95XF
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, с функцией дальнего света, со звуковым сигналом
|Количество присоединений
|9
|Исполнение штекера
|Плоский штекерный патрон
|Вес [кг]
|0,38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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