Исполнение штекера Плоский штекерный патрон Вес [кг] 0,38

Запчасть переключатель комбинированный Даф 95XF представлена по производителю PE с артикулом 100.05200A. У данной детали есть аналоги с номерами: 10005200A, 1440224, 051132, 11500002, 1343062, 1390127, 1440217. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель комбинированный Даф 95XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.