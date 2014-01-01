|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|10002000A
|Наименование
|Подшипник DHS825/DKX1160/95 2VNT 25*62*17
|Бренд
|DAF
|Наружный диаметр (мм)
|62
|Марка грузовой а/м или оси
|DAF, По всем маркам
|Ширина (мм)
|17
|Общая длина [мм]
|25
|Функции комбинированного переключателя
|2RS C4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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