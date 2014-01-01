|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|09000100A
|Наименование
|Привод стояночного тормоза с роликом
|Длина [мм]
|250
|Ширина [мм]
|40
|Высота [мм]
|60
|Длина рычага [мм]
|210
|Размер резьбы
|Tr 24 x 5
|Вес [кг]
|3,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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