Высота [мм] 60 Длина рычага [мм] 210 Размер резьбы Tr 24 x 5 Вес [кг] 3,4

Запчасть привод стояночного тормоза с роликом представлена по производителю PE с артикулом 090.001-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить привод стояночного тормоза с роликом, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.