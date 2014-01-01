Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Сторона установки слева Вес [кг] 0,115

Запчасть датчик ABS. L=1300mm. угловой передний левый представлена по производителю PE с артикулом 086.481-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик ABS. L=1300mm. угловой передний левый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.