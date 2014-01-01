|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08648100A
|Наименование
|Датчик ABS. L=1300mm. угловой передний левый
|Общая длина [мм]
|1381
|Длина кабеля [мм]
|1300
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с втулкой
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|0,115
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик ABS. L=1300mm. угловой передний левый производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08648100A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита