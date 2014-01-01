Длина [мм] 8100 Вес [кг] 0,35

Запчасть кабель соединительный 8000 мм удлинитель датчиков АБС представлена по производителю PE с артикулом 086.45900A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кабель соединительный 8000 мм удлинитель датчиков АБС, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.