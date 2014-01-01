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Соединительный кабель ABS 4000мм артикул 08645700A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08645700A PE AUTOMOTIVE Соединительный кабель ABS 4000мм
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08645700A
Наименование Соединительный кабель ABS 4000мм
Количество втычных контактов 2
Поперечное сечение [мм²] 2 x 0,75
Длина кабеля [мм] 4000
Длина [мм] 4100
Вес [кг] 0,153
Запчасть соединительный кабель АБС 4000мм представлена по производителю PE с артикулом 086.457-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08645700A Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия соединительный кабель АБС 4000мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Соединительный кабель ABS 4000мм производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08645700A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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