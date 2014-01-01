Длина кабеля [мм] 4000 Длина [мм] 4100 Вес [кг] 0,153

Запчасть соединительный кабель АБС 4000мм представлена по производителю PE с артикулом 086.457-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08645700A Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия соединительный кабель АБС 4000мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.