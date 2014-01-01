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Датчик положения коленвала MB Atego/Actros/Axor, O350 Tourismo, O580 Travego, Setra 4-Series артикул 08645300A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08645300A PE AUTOMOTIVE Датчик положения коленвала MB Atego/Actros/Axor, O350 Tourismo, O580 Travego, Setra 4-Series
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08645300A
Наименование Датчик положения коленвала MB Atego/Actros/Axor, O350 Tourismo, O580 Travego, Setra 4-Series
Длина [мм] 63
Монтажная глубина [мм] 40
Ширина [мм] 25
Высота [мм] 53
Диаметр [мм] 16
Количество присоединений 2
Вес [кг] 0,054
Запчасть датчик положения коленвала Мерседес Атего/Актрос/Аксор O350 Tourismo O580 Travego Setra 4-Серия представлена по производителю PE с артикулом 086.45300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08645300A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик положения коленвала Мерседес Атего/Актрос/Аксор O350 Tourismo O580 Travego Setra 4-Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик положения коленвала MB Atego/Actros/Axor, O350 Tourismo, O580 Travego, Setra 4-Series производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08645300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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