|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08645300A
|Наименование
|Датчик положения коленвала MB Atego/Actros/Axor, O350 Tourismo, O580 Travego, Setra 4-Series
|Длина [мм]
|63
|Монтажная глубина [мм]
|40
|Ширина [мм]
|25
|Высота [мм]
|53
|Диаметр [мм]
|16
|Количество присоединений
|2
|Вес [кг]
|0,054
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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