Ширина [мм] 25 Высота [мм] 53 Диаметр [мм] 16 Количество присоединений 2 Вес [кг] 0,054

Запчасть датчик положения коленвала Мерседес Атего/Актрос/Аксор O350 Tourismo O580 Travego Setra 4-Серия представлена по производителю PE с артикулом 086.45300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08645300A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик положения коленвала Мерседес Атего/Актрос/Аксор O350 Tourismo O580 Travego Setra 4-Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.