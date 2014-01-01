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Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700/1790 mm OEM 20428948 артикул 08644400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08644400A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700/1790 mm OEM 20428948
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08644400A
Наименование Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700/1790 mm OEM 20428948
Общая длина [мм] 1790
Длина кабеля [мм] 1700
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,103
Если вы хотите купить датчик АБС (втулка/смазка) L=1700/1790 mm OEM 20428948, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 086.44400A. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700/1790 mm OEM 20428948 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08644400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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