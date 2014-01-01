Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,103

Если вы хотите купить датчик АБС (втулка/смазка) L=1700/1790 mm OEM 20428948, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 086.44400A. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE.