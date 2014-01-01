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Датчик ABS L = 1055 mm 086.441-00A PE артикул 08644100A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08644100A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS L = 1055 mm 086.441-00A PE
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08644100A
Наименование Датчик ABS L = 1055 mm 086.441-00A PE
Общая длина [мм] 1095
Длина кабеля [мм] 1000
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,13
Запчасть датчик АБС L = 1055 mm 086.441-00A PE представлена по производителю PE с артикулом 086.441-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08644100A Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L = 1055 mm 086.441-00A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS L = 1055 mm 086.441-00A PE производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08644100A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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