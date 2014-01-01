Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,13

Запчасть датчик АБС L = 1055 mm 086.441-00A PE представлена по производителю PE с артикулом 086.441-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08644100A Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L = 1055 mm 086.441-00A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.