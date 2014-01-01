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Датчик ABS L=1390 мм , угловой RVI Premium /TR/PR, Kerax, AE Magnum, Puncher L=1400 mm артикул 08643000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08643000A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS L=1390 мм , угловой RVI Premium /TR/PR, Kerax, AE Magnum, Puncher L=1400 mm
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08643000A
Наименование Датчик ABS L=1390 мм , угловой RVI Premium /TR/PR, Kerax, AE Magnum, Puncher L=1400 mm
Общая длина [мм] 1480
Длина кабеля [мм] 1400
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,149
Запчасть датчик АБС L=1390 мм угловой Рено Премиум TR PR Керакс AE Магнум Puncher L=1400 mm представлена по производителю PE с артикулом 086.430-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08643000A Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=1390 мм угловой Рено Премиум TR PR Керакс AE Магнум Puncher L=1400 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS L=1390 мм , угловой RVI Premium /TR/PR, Kerax, AE Magnum, Puncher L=1400 mm производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08643000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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