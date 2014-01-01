Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,235

Запчасть датчик АБС Скания 1892048 представлена по производителю PE с артикулом 086.42500A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08642500A, 1892048, S280502, 096324, 30011048, 121612, 1365526. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС Скания 1892048 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.