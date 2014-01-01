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Датчик ABS/EBS (втулка/смазка) передний правый 1500 mm MAN TGM, TGA/TGS/TGX артикул 08642200A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08642200A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS/EBS (втулка/смазка) передний правый 1500 mm MAN TGM, TGA/TGS/TGX
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08642200A
Наименование Датчик ABS/EBS (втулка/смазка) передний правый 1500 mm MAN TGM, TGA/TGS/TGX
Общая длина [мм] 1565
Длина кабеля [мм] 1500
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,123
Запчасть датчик АБС/ЕБС (втулка/смазка) передний правый 1500 mm МАН ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю PE с артикулом 086.42200A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08642200A Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС/ЕБС (втулка/смазка) передний правый 1500 mm МАН ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS/EBS (втулка/смазка) передний правый 1500 mm MAN TGM, TGA/TGS/TGX производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08642200A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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