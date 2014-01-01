Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,177

Запчасть Датчик АБС L=2450±20mm (Wabco:441 032 996 0) Рено R.V.I.Magnum AE 385ti.18 Вольво FH 086.419 00A представлена по производителю PE с артикулом 086.419-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08641900A ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти PE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.