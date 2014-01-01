|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08641900A
|Наименование
|Датчик ABS L=2450±20mm (Wabco:441 032 996 0) Renault R.V.I.Magnum AE 385ti.18,Volvo FH, 086.419-00A
|Общая длина [мм]
|2560
|Длина кабеля [мм]
|2450
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с втулкой
|Вес [кг]
|0,177
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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