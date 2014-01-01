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Датчик ABS L=2450±20mm (Wabco:441 032 996 0) Renault R.V.I.Magnum AE 385ti.18,Volvo FH, 086.419-00A артикул 08641900A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08641900A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS L=2450±20mm (Wabco:441 032 996 0) Renault R.V.I.Magnum AE 385ti.18,Volvo FH, 086.419-00A
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08641900A
Наименование Датчик ABS L=2450±20mm (Wabco:441 032 996 0) Renault R.V.I.Magnum AE 385ti.18,Volvo FH, 086.419-00A
Общая длина [мм] 2560
Длина кабеля [мм] 2450
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,177
Запчасть Датчик АБС L=2450±20mm (Wabco:441 032 996 0) Рено R.V.I.Magnum AE 385ti.18 Вольво FH 086.419 00A представлена по производителю PE с артикулом 086.419-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08641900A ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти PE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS L=2450±20mm (Wabco:441 032 996 0) Renault R.V.I.Magnum AE 385ti.18,Volvo FH, 086.419-00A производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08641900A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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