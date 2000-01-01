Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,11

Запчасть датчик АБС l=2000 угловой Мерседес Актрос Даф 086.417-00A представлена по производителю PE с артикулом 086.417-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08641700A Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС l=2000 угловой Мерседес Актрос Даф 086.417-00A, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.