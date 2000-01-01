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Датчик ABS l=2000 угловой MB Actros, DAF 086.417-00A артикул 08641700A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08641700A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS l=2000 угловой MB Actros, DAF 086.417-00A
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08641700A
Наименование Датчик ABS l=2000 угловой MB Actros, DAF 086.417-00A
Общая длина [мм] 2083
Длина кабеля [мм] 2000
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,11
Запчасть датчик АБС l=2000 угловой Мерседес Актрос Даф 086.417-00A представлена по производителю PE с артикулом 086.417-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08641700A Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС l=2000 угловой Мерседес Актрос Даф 086.417-00A, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS l=2000 угловой MB Actros, DAF 086.417-00A производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08641700A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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