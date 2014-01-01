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Датчик ABS EBS MAN TGA TGS TGX TGM передний левый 1500 мм артикул 08641600A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08641600A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS EBS MAN TGA TGS TGX TGM передний левый 1500 мм
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08641600A
Наименование Датчик ABS EBS MAN TGA TGS TGX TGM передний левый 1500 мм
Общая длина [мм] 1565
Длина кабеля [мм] 1500
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,125
Если вы хотите купить датчик АБС ЕБС МАН ТГА ТГС ТГХ ТГМ передний левый 1500 мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 086.41600A. У данной детали есть аналоги с номерами: 0486000250K50, 0486000250N00, 200428, 337142, 81271206097, 81271206131, 81271206177. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS EBS MAN TGA TGS TGX TGM передний левый 1500 мм производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08641600A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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