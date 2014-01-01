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Датчик АБС ДАФ 105 XF95 LF55 CF65 CF75 CF85 L=313/230 мм артикул 08641400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08641400A PE AUTOMOTIVE Датчик АБС ДАФ 105 XF95 LF55 CF65 CF75 CF85 L=313/230 мм
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08641400A
Наименование Датчик АБС ДАФ 105 XF95 LF55 CF65 CF75 CF85 L=313/230 мм
Общая длина [мм] 313
Длина кабеля [мм] 230
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,06
Запчасть датчик АБС ДАФ 105 XF 95 LF 55 CF 65 CF 75 CF 85 L=313/230 мм представлена по производителю PE с артикулом 086.41400A. У данной детали есть аналоги с номерами: 0025423118, 0082826, 0090804, 0233170500, 0486000134, 050019, 05649. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС ДАФ 105 XF 95 LF 55 CF 65 CF 75 CF 85 L=313/230 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик АБС ДАФ 105 XF95 LF55 CF65 CF75 CF85 L=313/230 мм производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08641400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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