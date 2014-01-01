Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,06

Запчасть датчик АБС ДАФ 105 XF 95 LF 55 CF 65 CF 75 CF 85 L=313/230 мм представлена по производителю PE с артикулом 086.41400A. У данной детали есть аналоги с номерами: 0025423118, 0082826, 0090804, 0233170500, 0486000134, 050019, 05649. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС ДАФ 105 XF 95 LF 55 CF 65 CF 75 CF 85 L=313/230 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.