Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,265

Запчасть датчик АБС (втулка/смазка) L=4300/4410 mm Вольво ФШ 12/16 ФМ 9/12 FH/FM представлена по производителю PE с артикулом 086.41300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08641300A Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС (втулка/смазка) L=4300/4410 mm Вольво ФШ 12/16 ФМ 9/12 FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.