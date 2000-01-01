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Датчик ABS (втулка/смазка) L=2000 mm Renault Magnum/Midlum/Premium DXI, Volvo FH/FM артикул 08641200A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08641200A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS (втулка/смазка) L=2000 mm Renault Magnum/Midlum/Premium DXI, Volvo FH/FM
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08641200A
Наименование Датчик ABS (втулка/смазка) L=2000 mm Renault Magnum/Midlum/Premium DXI, Volvo FH/FM
Общая длина [мм] 2110
Длина кабеля [мм] 2000
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,1
Запчасть датчик АБС (втулка/смазка) L=2000 mm Рено Магнум/Мидлум/Премиум DXI Вольво FH/FM представлена по производителю PE с артикулом 086.41200A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС (втулка/смазка) L=2000 mm Рено Магнум/Мидлум/Премиум DXI Вольво FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS (втулка/смазка) L=2000 mm Renault Magnum/Midlum/Premium DXI, Volvo FH/FM производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08641200A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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