Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,1

Запчасть датчик АБС (втулка/смазка) L=2000 mm Рено Магнум/Мидлум/Премиум DXI Вольво FH/FM представлена по производителю PE с артикулом 086.41200A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС (втулка/смазка) L=2000 mm Рено Магнум/Мидлум/Премиум DXI Вольво FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.