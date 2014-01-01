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Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700 mm прямой DAF/Iveco/Neoplan/MB/Renault/Solaris/Volvo артикул 08640300A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08640300A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700 mm прямой DAF/Iveco/Neoplan/MB/Renault/Solaris/Volvo
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08640300A
Наименование Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700 mm прямой DAF/Iveco/Neoplan/MB/Renault/Solaris/Volvo
Общая длина [мм] 1840
Длина кабеля [мм] 1700
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,11
Запчасть датчик АБС (втулка/смазка) L=1700 mm прямой Даф/Ивеко/Неоплан/Мерседес/Рено/Solaris/Вольво представлена по производителю PE с артикулом 086.40300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08640300A Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС (втулка/смазка) L=1700 mm прямой Даф/Ивеко/Неоплан/Мерседес/Рено/Solaris/Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700 mm прямой DAF/Iveco/Neoplan/MB/Renault/Solaris/Volvo производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08640300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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