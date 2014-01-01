Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,11

Запчасть датчик АБС (втулка/смазка) L=1700 mm прямой Даф/Ивеко/Неоплан/Мерседес/Рено/Solaris/Вольво представлена по производителю PE с артикулом 086.40300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08640300A Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС (втулка/смазка) L=1700 mm прямой Даф/Ивеко/Неоплан/Мерседес/Рено/Solaris/Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.