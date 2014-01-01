|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08640300A
|Наименование
|Датчик ABS (втулка/смазка) L=1700 mm прямой DAF/Iveco/Neoplan/MB/Renault/Solaris/Volvo
|Общая длина [мм]
|1840
|Длина кабеля [мм]
|1700
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с втулкой
|Вес [кг]
|0,11
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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