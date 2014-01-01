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Датчик ABS (втулка/смазка) L=350 mm прямой BPW/DAF/MB/Schmitz артикул 08640000A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08640000A PE AUTOMOTIVE Датчик ABS (втулка/смазка) L=350 mm прямой BPW/DAF/MB/Schmitz
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08640000A
Наименование Датчик ABS (втулка/смазка) L=350 mm прямой BPW/DAF/MB/Schmitz
Общая длина [мм] 430
Длина кабеля [мм] 300
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Вес [кг] 0,075
Запчасть датчик АБС (втулка/смазка) L=350 mm прямой БПВ/Даф/Мерседес/Шмитц представлена по производителю PE с артикулом 086.400-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС (втулка/смазка) L=350 mm прямой БПВ/Даф/Мерседес/Шмитц, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS (втулка/смазка) L=350 mm прямой BPW/DAF/MB/Schmitz производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08640000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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