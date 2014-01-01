Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Вес [кг] 0,075

Запчасть датчик АБС (втулка/смазка) L=350 mm прямой БПВ/Даф/Мерседес/Шмитц представлена по производителю PE с артикулом 086.400-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС (втулка/смазка) L=350 mm прямой БПВ/Даф/Мерседес/Шмитц, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.