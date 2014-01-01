Ширина [мм] 185 Толщина [мм] 34 Толщина 1 [мм] 15 Тормозная колодка со скошенным кантом Вес [кг] 6,55

Запчасть колодки тормозные 29115 представлена по производителю PE с артикулом 086.335-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004211010, 0004211210, 0014210510, 0014210610, 0014212510, 0014212610, 0034201120. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные 29115, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.