Ширина [мм] 250 Толщина [мм] 29 Толщина 1 [мм] 9 Вес [кг] 10,4

Запчасть накладки тормозные дисковые 29125 Вольво 250x118x28 086.31600A представлена по производителю PE с артикулом 086.31600A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08631600A, 20918891, 031208700014, 031208700140, 151427066, 16545, 2132. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные дисковые 29125 Вольво 250x118x28 086.31600A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.