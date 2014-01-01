|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08631600A
|Наименование
|Накладки тормозные дисковые 29125 Volvo 250x118x28 086.31600A
|WVA номер
|29125
|Высота [мм]
|111
|Ширина [мм]
|250
|Толщина [мм]
|29
|Толщина 1 [мм]
|9
|Вес [кг]
|10,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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