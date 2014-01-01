|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08630400A
|Наименование
|Колодки тормозные 29090
|WVA номер
|29090
|Высота [мм]
|114
|Ширина [мм]
|249
|Толщина [мм]
|28
|Толщина 1 [мм]
|8
|Вес [кг]
|10,89
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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