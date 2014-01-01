Ширина [мм] 249 Толщина [мм] 28 Толщина 1 [мм] 8 Вес [кг] 10,89

Запчасть колодки тормозные 29090 представлена по производителю PE с артикулом 086.304-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 031208700100, 031208700101, 03120870010P, 16574, 20825594, 20850194, 29090. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные 29090, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.