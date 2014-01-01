Ширина [мм] 247 Толщина [мм] 30 Толщина 1 [мм] 9 Ø отверстия [мм] 5 Вес [кг] 11,52

Запчасть колодки тормозные дисковые WVA29061 247.6x107.6x30 (с установочным комплектом) Multibrand представлена по производителю PE с артикулом 086.30050A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08630050A, 0044206020, 0044201020, 0034201620, 0034202020, 0044202220, 0064201120. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные дисковые WVA29061 247.6x107.6x30 (с установочным комплектом) Multibrand на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.