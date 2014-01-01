|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08630050A
|Наименование
|Колодки тормозные дисковые WVA29061 247.6x107.6x30 (с установочным комплектом) Multibrand
|WVA номер
|29059
|Высота [мм]
|109
|Ширина [мм]
|247
|Толщина [мм]
|30
|Толщина 1 [мм]
|9
|Ø отверстия [мм]
|5
|Вес [кг]
|11,52
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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