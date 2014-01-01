Ширина (мм) 247 Материал LU 901 Высота (в мм) 109 Ø отверстия [мм] 3 Примечание с боковым штекерным разъёмом Толщина (мм) 30 Толщина 1 [мм] 9 Допуск ЕЭК E8 90R-01 033/010 Компания-производитель тормозов Knorr SB / SN 7 WVA номер 29061

Запчасть колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом) представлена по производителю PE с артикулом 086.30030A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08630030A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.