menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом) артикул 08630030A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08630030A PE AUTOMOTIVE Колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом)
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08630030A
Наименование Колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом)
Бренд MERCEDES-BENZ, SAF-HOLLAND
Марка грузовой а/м или оси Mercedes - Benz, SAF-Holland, По всем маркам
Ширина (мм) 247
Материал LU 901
Высота (в мм) 109
Ø отверстия [мм] 3
Примечание с боковым штекерным разъёмом
Толщина (мм) 30
Толщина 1 [мм] 9
Допуск ЕЭК E8 90R-01 033/010
Компания-производитель тормозов Knorr SB / SN 7
WVA номер 29061
Запчасть колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом) представлена по производителю PE с артикулом 086.30030A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08630030A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом) производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08630030A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0