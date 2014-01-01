|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08630030A
|Наименование
|Колодки тормозные 29061 247.6*107.6*30 (с установочным комплектом)
|Бренд
|MERCEDES-BENZ, SAF-HOLLAND
|Марка грузовой а/м или оси
|Mercedes - Benz, SAF-Holland, По всем маркам
|Ширина (мм)
|247
|Материал
|LU 901
|Высота (в мм)
|109
|Ø отверстия [мм]
|3
|Примечание
|с боковым штекерным разъёмом
|Толщина (мм)
|30
|Толщина 1 [мм]
|9
|Допуск ЕЭК
|E8 90R-01 033/010
|Компания-производитель тормозов
|Knorr SB / SN 7
|WVA номер
|29061
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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