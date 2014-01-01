|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08614000A
|Наименование
|Накладки тормозные Rossweiner
|Марка грузовой а/м или оси
|По всем маркам
|Величина тормоза
|400 x 120
|Число отверстий под заклепки
|16
|Толщина (мм)
|8
|Кол-во торм. колодок
|4
|Рем.платформа
|N
|WVA номер
|17156
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Накладки тормозные Rossweiner производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08614000A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита