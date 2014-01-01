Число отверстий под заклепки 16 Толщина (мм) 8 Кол-во торм. колодок 4 Рем.платформа N WVA номер 17156

Запчасть накладки тормозные Rossweiner представлена по производителю PE с артикулом 086.14000A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08614000A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные Rossweiner на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.