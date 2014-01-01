Величина тормоза 420 x 175 Число отверстий под заклепки 12 Толщина (мм) 21.2 Кол-во торм. колодок 8 Рем.платформа N WVA номер 19052

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