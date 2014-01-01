|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08613700A
|Наименование
|Накладки тормозные 086.13700A PE
|Бренд
|DAF
|Марка грузовой а/м или оси
|DAF, По всем маркам
|Величина тормоза
|420 x 175
|Число отверстий под заклепки
|12
|Толщина (мм)
|21.2
|Кол-во торм. колодок
|8
|Рем.платформа
|N
|WVA номер
|19052
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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