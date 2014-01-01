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Накладки тормозные Rossweiner 400x140 артикул 08613300A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08613300A PE AUTOMOTIVE Накладки тормозные Rossweiner 400x140
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08613300A
Наименование Накладки тормозные Rossweiner 400x140
Марка грузовой а/м или оси По всем маркам
Примечание 8
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида 400 x 140
мин. длина [мм] 16
Тормозная накладка 4
Число отверстий под заклепки 1 N
Рем.платформа 17179
Ø отверстия 5 [мм] 60873
Запчасть накладки тормозные Rossweiner 400x140 представлена по производителю PE с артикулом 086.13300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08613300A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные Rossweiner 400x140 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные Rossweiner 400x140 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08613300A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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