|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08613300A
|Наименование
|Накладки тормозные Rossweiner 400x140
|Марка грузовой а/м или оси
|По всем маркам
|Примечание
|8
|Наружное / внутреннее зеркало заднего вида
|400 x 140
|мин. длина [мм]
|16
|Тормозная накладка
|4
|Число отверстий под заклепки 1
|N
|Рем.платформа
|17179
|Ø отверстия 5 [мм]
|60873
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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