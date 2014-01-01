Наружное / внутреннее зеркало заднего вида 400 x 140 мин. длина [мм] 16 Тормозная накладка 4 Число отверстий под заклепки 1 N Рем.платформа 17179 Ø отверстия 5 [мм] 60873

Запчасть накладки тормозные Rossweiner 400x140 представлена по производителю PE с артикулом 086.13300A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08613300A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные Rossweiner 400x140 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.