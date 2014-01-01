|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08612900A
|Наименование
|Накладки тормозные 086.12900A PE
|Бренд
|RENAULT TRUCKS
|Марка грузовой а/м или оси
|Renault Trucks, По всем маркам
|Величина тормоза
|414 x 150
|Число отверстий под заклепки
|8
|Толщина (мм)
|19
|Кол-во торм. колодок
|8
|Рем.платформа
|N
|WVA номер
|19934
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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