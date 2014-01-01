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Накладки тормозные Iveco 381x177,8 2991906 артикул 08612600A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08612600A PE AUTOMOTIVE Накладки тормозные Iveco 381x177,8 2991906
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08612600A
Наименование Накладки тормозные Iveco 381x177,8 2991906
WVA номер 19384
Ремонтная платформа N
Ширина [мм] 178
Толщина [мм] 18,2
Количество тормозных колодок 8
Число отверстий под заклепки 12
Количество заклепок на комплект накладок 96
Ø отверстия [мм] 6,5
Диаметр барабана [мм] 381
Тормозная колодка с серповидными накладками
Вес [кг] 8,34
Запчасть накладки тормозные Ивеко 381x177 8 2991906 представлена по производителю PE с артикулом 086.12600A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08612600A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные Ивеко 381x177 8 2991906 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные Iveco 381x177,8 2991906 производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08612600A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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