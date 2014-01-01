Ширина [мм] 178 Толщина [мм] 18,2 Количество тормозных колодок 8 Число отверстий под заклепки 12 Количество заклепок на комплект накладок 96 Ø отверстия [мм] 6,5 Диаметр барабана [мм] 381 Тормозная колодка с серповидными накладками Вес [кг] 8,34

Запчасть накладки тормозные Ивеко 381x177 8 2991906 представлена по производителю PE с артикулом 086.12600A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08612600A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные Ивеко 381x177 8 2991906 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.