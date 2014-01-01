|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08612600A
|Наименование
|Накладки тормозные Iveco 381x177,8 2991906
|WVA номер
|19384
|Ремонтная платформа
|N
|Ширина [мм]
|178
|Толщина [мм]
|18,2
|Количество тормозных колодок
|8
|Число отверстий под заклепки
|12
|Количество заклепок на комплект накладок
|96
|Ø отверстия [мм]
|6,5
|Диаметр барабана [мм]
|381
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками
|Вес [кг]
|8,34
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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