Число отверстий под заклепки 16 Толщина (мм) 21 Допуск ЕЭК E8 90R-01 028/015 Вид допуска с общим разрешением на эксплуатацию (ABE) Кол-во торм. колодок 4 Рем.платформа 2 WVA номер 19932

Запчасть накладки тормозные 086.12420A PE представлена по производителю PE с артикулом 086.12420A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08612420A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные 086.12420A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.