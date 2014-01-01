|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08612420A
|Наименование
|Накладки тормозные 086.12420A PE
|Марка грузовой а/м или оси
|По всем маркам
|Величина тормоза
|413 x 203
|Число отверстий под заклепки
|16
|Толщина (мм)
|21
|Допуск ЕЭК
|E8 90R-01 028/015
|Вид допуска
|с общим разрешением на эксплуатацию (ABE)
|Кол-во торм. колодок
|4
|Рем.платформа
|2
|WVA номер
|19932
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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