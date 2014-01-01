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Накладки тормозные 086.12420A PE артикул 08612420A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08612420A PE AUTOMOTIVE Накладки тормозные 086.12420A PE
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08612420A
Наименование Накладки тормозные 086.12420A PE
Марка грузовой а/м или оси По всем маркам
Величина тормоза 413 x 203
Число отверстий под заклепки 16
Толщина (мм) 21
Допуск ЕЭК E8 90R-01 028/015
Вид допуска с общим разрешением на эксплуатацию (ABE)
Кол-во торм. колодок 4
Рем.платформа 2
WVA номер 19932
Запчасть накладки тормозные 086.12420A PE представлена по производителю PE с артикулом 086.12420A. У данной детали есть аналоги с номерами: 08612420A Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные 086.12420A PE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные 086.12420A PE производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08612420A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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