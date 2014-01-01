|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08612100A
|Наименование
|Накладки тормозные 086.12100A PE
|Бренд
|VOLVO
|Марка грузовой а/м или оси
|Volvo, По всем маркам
|Толщина (мм)
|18.1
|Величина тормоза
|410 x 150
|Вид допуска
|с общим разрешением на эксплуатацию (ABE)
|Число отверстий под заклепки
|12
|Допуск ЕЭК
|E8 90R-01 028/008
|WVA номер
|19941
|Кол-во торм. колодок
|8
|Рем.платформа
|N
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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