Толщина (мм) 18.1 Величина тормоза 410 x 150 Вид допуска с общим разрешением на эксплуатацию (ABE) Число отверстий под заклепки 12 Допуск ЕЭК E8 90R-01 028/008 WVA номер 19941 Кол-во торм. колодок 8 Рем.платформа N

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