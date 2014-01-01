|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08460400A
|Наименование
|Кран растормаживания прицепа Камаз МАЗ Тонар
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Размер резьбы 1
|M16x1,5
|Размер резьбы 2
|M16x1,5
|Размер резьбы 3
|M16 x 1,5
|Количество крепежных отверстий
|5
|Расстояние между отверст. (мм)
|31,5, 52, 60, 86
|Вес [кг]
|1,822
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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