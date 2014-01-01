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Кран растормаживания прицепа Камаз МАЗ Тонар артикул 08460400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08460400A PE AUTOMOTIVE Кран растормаживания прицепа Камаз МАЗ Тонар
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08460400A
Наименование Кран растормаживания прицепа Камаз МАЗ Тонар
Размер резьбы M16x1,5
Размер резьбы 1 M16x1,5
Размер резьбы 2 M16x1,5
Размер резьбы 3 M16 x 1,5
Количество крепежных отверстий 5
Расстояние между отверст. (мм) 31,5, 52, 60, 86
Вес [кг] 1,822
Если вы хотите купить кран растормаживания прицепа Камаз МАЗ Тонар, просто позвоните нам! Применяется на Шмитц, Schmitz, Koegel, Кегель, Krone, Крона, Trailor, Трейлор. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE. У данной детали есть аналоги с номерами: 05763451, 092140, 1043606, 1518261, 1738468, 20678E, 2227206. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя PE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кран растормаживания прицепа Камаз МАЗ Тонар производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08460400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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