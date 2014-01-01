Размер резьбы 2 M16x1,5 Размер резьбы 3 M16 x 1,5 Количество крепежных отверстий 5 Расстояние между отверст. (мм) 31,5, 52, 60, 86 Вес [кг] 1,822

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