Количество крепежных отверстий 4 Диаметр точек крепления [мм] 9 Расстояние между отверст. (мм) 40, 50 Вес [кг] 0,632

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