|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08460100A
|Наименование
|084.601-00A (PE) Кран уровня пола
|Размер резьбы
|M12x1,5
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Количество крепежных отверстий
|4
|Диаметр точек крепления [мм]
|9
|Расстояние между отверст. (мм)
|40, 50
|Вес [кг]
|0,632
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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