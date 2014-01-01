|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08402071A
|Наименование
|Подушка воздушная, со стаканом; (2 шп.+возд. / 1 шп.), 084.020-71A
|Размер резьбы соединения напорного трубопровода
|M22x1,5
|Материал поршня пневмоподушки
|сталь
|Вес [кг]
|14
|на выбор
|для артикула №
|084.020-11A, 084.020-41A, 084.211-51A
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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