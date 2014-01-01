|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08081400A
|Наименование
|Стартер
|Напряжение [В]
|24
|Мощность стартера [кВт]
|7
|Число зубцов
|12
|Количество крепежных отверстий
|3
|Количество резьбовых отверстий
|0
|Ø фланца [мм]
|92
|Клемма
|30, M10, 50, M6
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Диаметр точек крепления [мм]
|13,5
|Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
|48
|Положение / градусы
|75°L
|Вес [кг]
|13,67
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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