|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08035400A
|Наименование
|81274210248 Датчик давления воздуха МАН ТГЛ ТГМ 0,5 бар
|Длина [мм]
|89
|Ширина [мм]
|65
|Диаметр [мм]
|12
|Количество присоединений
|3
|Монтажная глубина [мм]
|30
|Высота [мм]
|36,5
|Ø отверстия [мм]
|7
|Расстояние между отверст. (мм)
|72
|Точка включения до [бар]
|0,5
|Вес [кг]
|0,058
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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