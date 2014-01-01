Диаметр [мм] 12 Количество присоединений 3 Монтажная глубина [мм] 30 Высота [мм] 36,5 Ø отверстия [мм] 7 Расстояние между отверст. (мм) 72 Точка включения до [бар] 0,5 Вес [кг] 0,058

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