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81274210248 Датчик давления воздуха МАН ТГЛ ТГМ 0,5 бар артикул 08035400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08035400A PE AUTOMOTIVE 81274210248 Датчик давления воздуха МАН ТГЛ ТГМ 0,5 бар
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08035400A
Наименование 81274210248 Датчик давления воздуха МАН ТГЛ ТГМ 0,5 бар
Длина [мм] 89
Ширина [мм] 65
Диаметр [мм] 12
Количество присоединений 3
Монтажная глубина [мм] 30
Высота [мм] 36,5
Ø отверстия [мм] 7
Расстояние между отверст. (мм) 72
Точка включения до [бар] 0,5
Вес [кг] 0,058
Если вы хотите купить 81274210248 Датчик давления воздуха МАН ТГЛ ТГМ 0 5 бар, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю PE с артикулом 080.354-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: 337094, 81274210248, S111115. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 81274210248 Датчик давления воздуха МАН ТГЛ ТГМ 0,5 бар производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08035400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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