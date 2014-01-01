Напряжение [В] 24 Длина [мм] 680 Диаметр [мм] 4 Диаметр 1 [мм] 29 Количество присоединений 2 Угол [°] 90 Вес [кг] 0,073

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