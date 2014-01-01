|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08035200A
|Наименование
|Датчик температуры MAN TGA TGX TGS 3.21321
|Длина кабеля [мм]
|460
|Монтажная глубина [мм]
|55
|Напряжение [В]
|24
|Длина [мм]
|680
|Диаметр [мм]
|4
|Диаметр 1 [мм]
|29
|Количество присоединений
|2
|Угол [°]
|90
|Вес [кг]
|0,073
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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