|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08011400A
|Наименование
|Датчик, скорость / частота вращение
|Длина [мм]
|83,5
|Монтажная глубина [мм]
|20
|Размер резьбы
|M18x1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Диаметр [мм]
|26,5
|Количество присоединений
|4
|Вес [кг]
|0,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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