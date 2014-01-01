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Датчик, скорость / частота вращение артикул 08011400A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08011400A PE AUTOMOTIVE Датчик, скорость / частота вращение
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08011400A
Наименование Датчик, скорость / частота вращение
Длина [мм] 83,5
Монтажная глубина [мм] 20
Размер резьбы M18x1,5
Ширина зева гаечного ключа 27
Диаметр [мм] 26,5
Количество присоединений 4
Вес [кг] 0,1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, скорость / частота вращение производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08011400A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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