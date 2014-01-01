|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08010900A
|Наименование
|Датчик давления масла
|Длина [мм]
|41
|Монтажная глубина [мм]
|10,5
|Длина кабеля [мм]
|2100
|Ширина [мм]
|62,5
|Диаметр [мм]
|15,5
|Ø отверстия [мм]
|6,5
|Расстояние между отверст. (мм)
|48,5
|Напряжение [В]
|24
|Количество присоединений
|4
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Вес [кг]
|0,268
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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