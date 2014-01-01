Длина кабеля [мм] 2100 Ширина [мм] 62,5 Диаметр [мм] 15,5 Ø отверстия [мм] 6,5 Расстояние между отверст. (мм) 48,5 Напряжение [В] 24 Количество присоединений 4 Ширина зева гаечного ключа 27 Вес [кг] 0,268

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