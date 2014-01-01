|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08010300A
|Наименование
|Датчик давления воздуха MB A0004303907
|Длина [мм]
|100
|Монтажная глубина [мм]
|5
|Ширина [мм]
|43
|Высота [мм]
|38,5
|Ø отверстия [мм]
|6,5
|Расстояние между отверст. (мм)
|84
|Напряжение [В]
|24
|Количество присоединений
|6
|Вес [кг]
|0,141
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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