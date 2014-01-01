Ширина [мм] 43 Высота [мм] 38,5 Ø отверстия [мм] 6,5 Расстояние между отверст. (мм) 84 Напряжение [В] 24 Количество присоединений 6 Вес [кг] 0,141

Запчасть датчик давления воздуха Мерседес A0004303907 представлена по производителю PE с артикулом 080.10300A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления воздуха Мерседес A0004303907, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.