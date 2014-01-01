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Датчик, уровень охлаждающей жидкости артикул 08010100A PE AUTOMOTIVE в Алматы

08010100A PE AUTOMOTIVE Датчик, уровень охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик PE AUTOMOTIVE
№ Производителя 08010100A
Наименование Датчик, уровень охлаждающей жидкости
Монтажная глубина [мм] 104
Напряжение [В] 24
Общая длина [мм] 125
Ширина [мм] 31
Высота [мм] 50
Диаметр [мм] 8
Количество присоединений 2
Вес [кг] 0,051

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, уровень охлаждающей жидкости производителя PE AUTOMOTIVE с артикулом 08010100A в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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