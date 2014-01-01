|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08010100A
|Наименование
|Датчик, уровень охлаждающей жидкости
|Монтажная глубина [мм]
|104
|Напряжение [В]
|24
|Общая длина [мм]
|125
|Ширина [мм]
|31
|Высота [мм]
|50
|Диаметр [мм]
|8
|Количество присоединений
|2
|Вес [кг]
|0,051
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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