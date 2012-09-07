|Производитель / Поставщик
|PE AUTOMOTIVE
|№ Производителя
|08010000A
|Наименование
|Датчик уровня охлаждающей жидкости Volvo FH12/16, FL6, FM7/9/12, FH/FM
|Монтажная глубина [мм]
|44
|Длина кабеля [мм]
|73
|Напряжение [В]
|24
|Общая длина [мм]
|150
|Диаметр [мм]
|6
|Диаметр 1 [мм]
|8
|Количество присоединений
|2
|Вес [кг]
|0,02
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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