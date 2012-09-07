Напряжение [В] 24 Общая длина [мм] 150 Диаметр [мм] 6 Диаметр 1 [мм] 8 Количество присоединений 2 Вес [кг] 0,02

Запчасть датчик уровня охлаждающей жидкости Вольво ФШ 12/16 ФЛ 6 FM 7/9/12 FH/FM представлена по производителю PE с артикулом 080.100-00A. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик уровня охлаждающей жидкости Вольво ФШ 12/16 ФЛ 6 FM 7/9/12 FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя PE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.